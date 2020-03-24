В Мордовии прошел первый этап операции «Розыск»

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов был проведен первый этап оперативно-профилактического мероприятия под названием «Розыск».

Указанное мероприятие было направлено на активизацию розыска лиц, обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, граждан, пропавших без вести, и установления личностей неопознанных трупов

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражи порядка задержали 38 граждан, которые скрылись от правоохранительных органов, будучи подозреваемыми в совершении преступлений. Большинство из них либо не выплачивали алименты, либо похитили чужое имущество.

Кроме того, было установлено местонахождение четырех без вести пропавших граждан.

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Источник: 13.мвд.рф