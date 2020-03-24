В Мордовии осужденные, имеющие наркотическую и алкогольную зависимость, успешно прошли курс специальной программы

Осужденные, содержащиеся в исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии, успешно прошли курс программы социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Для участия в программе в сентябре прошлого года в специальный отряд было зачислено 11 осужденных. Это заключенные, имеющие наркотическую зависимость, находящиеся в состоянии вынужденной ремиссии либо эпизодически употреблявшие наркотические вещества, с относительным соматическим и психоэмоциональным благополучием, имеющие мотивацию к участию в психологической и социальной работе, не страдающие психическими заболеваниями.

За осужденными были закреплены сотрудники учреждения.

Курс программы был рассчитан на 6 месяцев. С осужденными отряда социально-психологической работы проводились мероприятия, направленные на формирование осознанного отказа от употребления алкоголя и наркотиков, вовлечение в работу по получению и восстановлению трудовых и физических навыков, привлечение к воспитательной, культурно-массовой работе, спортивным мероприятиям и трудовой деятельности.

Также читайте о том, что в учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс профессионального мастерства.

Источник: 13.fsin.su