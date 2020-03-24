В общественном транспорте Саранска проводится профилактическая обработка

В Саранске в целях профилактики распространения острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, коронавирусной инфекции весь подвижной состав муниципального предприятия «Горэлектротранс» проходит дезинфекцию.

Указанное муниципальное предприятие имеет необходимый запас дезинфицирующих средств. Перед выездом на линию производится медицинский осмотр водителей и кондукторов, замеряется температура. Весь подвижной состав обрабатывается снаружи и в салонах.

В административных зданиях проводится регулярная влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств.

Дезинфекция в салонах автобусов и троллейбусов проводится перед непосредственным выходом на линию и при пересменке на диспетчерских пунктах.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе оперативного совещания, прошедшего 23 марта, заявил, что транспортные средства дезинфицирующими средствами должны обрабатывать и частные перевозчики.

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Источник: adm-saransk.ru