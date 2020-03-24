Одну из организаций Саранска оштрафовали за нарушение антикоррупционного законодательства

В Саранске была оштрафована организация, представители которой нарушили законодательство о противодействии коррупции.

В период с декабря 2016 года по май 2018 года представители ООО «Производственная компания» передали 650 тыс. рублей руководителю обособленного подразделения «Аэропорт г. Саранск» ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» для своевременной сдачи выполненных работ на объекте и оперативного визирования актов о приемке.

В отношении ООО «Производственная компания» было возбуждено дело об административном правонарушении.

Решением суда в отношении рассматриваемой организации была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

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Источник: prokrm.ru