В Ковылкинском районе загорелся жилой дом

В Ковылкинском районе произошло возгорание жилого дома.

Днём 23 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Станция Самаевка. На улице Чкалова загорелся жилой дом №40. Огонь повредил постройку на площади 64 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru