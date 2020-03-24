Работники одной из организаций Саранска на протяжении двух месяцев не получали зарплату

В Саранске работники одной из местных организаций в течение двух месяцев не получали заработную плату.

Сотрудниками прокуратуры Октябрьского района Саранска было установлено, что в период с декабря прошлого года по январь текущего года работники ООО «ГазТеплоСистемы» не получали заработную плату. Сумма задолженности по зарплате составила более 142 тыс. рублей.

В отношении директора указанной организации было возбуждено дело об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru