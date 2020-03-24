В Атюрьево загорелся жилой дом

В Атюрьево произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло днём 23 марта. На улице Демократической воспламенился жилой дом №9. Огонь повредил постройку на площади 0,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru