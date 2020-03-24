Глава Темниковского городского поселения понесет ответственность за нарушение закона

В Мордовии главу городского поселения привлекли к ответственности за нарушение законодательства.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что администрацией Темниковского городского поселения в июле прошлого года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству объекта «Темниковский парк культуры» на сумму более 11,6 млн рублей.

Акт приемки выполненных работ был подписан в начале декабря прошлого года. Заказчиком оплата работ была произведена только на сумму 8,56 млн рублей. Обязательство по оплате контракта на сумму 1,39 млн рублей не было выполнено.

Прокуратурой района в администрацию Темниковского городского поселения было внесено представление.

Кроме того, глава указанного городского поселения был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru