В Краснослободске девушка оплатила покупку фальшивыми деньгами

В Краснослободске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

При пересчете выручки, поступившей из одного из магазинов Краснослободска, была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей, которой расплатилась за товар девушка 1998 года рождения.

Указанная гражданка, работающая бухгалтером сельскохозяйственного предприятия, сообщила, что фальшивая банкнота оказалась у неё после получения зарплаты.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе арестовали имущество организации, имеющей задолженность по обязательным платежам.

Источник: 13.мвд.рф