В Ардатовском районе несовершеннолетний хулиган стрелял по автомобилям из пистолета

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего парня, который повредил чужой автомобиль из хулиганских побуждений.

Недавно в полицию обратился житель посёлка Октябрьский, который сообщил о том, что неизвестный гражданин повредил принадлежащий ему автомобиль марки ВАЗ-210930.

В кратчайшие сроки стражи порядка смогли установить личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 16-летний парень. Юноша, находясь в своей квартире, из хулиганских побуждений стрелял по проезжающим мимо автомобилям из принадлежащего ему пневматического пистолета. Парень не отрицает свою вину.

Сумма ущерба, причиненного владельцу поврежденного транспортного средства, составила 12,6 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф