Житель Саранска пытался украсть из магазина ящик пива

В Саранске был задержан мужчина, который пытался похитить ящик пива из магазина.

Житель Саранска 30-летнего возраста, находясь в магазине, расположенном по адресу – проспект 70 лет Октября, обратил внимание на ящик пива, который стоял возле входной двери. Мужчина взял указанный ящик и выбежал с ним на улицу, где упал, разбив несколько бутылок. Горожанин был задержан.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф