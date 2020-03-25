В Саранске состоялось заседание региональной проектной группы национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Саранске прошло заседание региональной проектной группы в Мордовии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В указанном мероприятии приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств.

Обсуждался вопрос реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения», а также был рассмотрен план мероприятий по безопасности дорожного движения на 2020 год.

В ходе совещания было обращено внимание на то, что в течение пяти ближайших лет нужно добиться снижения количества погибших в ДТП в Мордовии в три с половиной раза.

Заместитель начальника УГИБДД по Мордовии отметил, что помимо мероприятий региональных составляющих национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» решить вопросы безопасности дорожного движения возможно путем реализации соответствующих муниципальных программ, но последние до сих пор не приняты в Рузаевском, Инсарском и Ковылкинском районах. Во всех остальных районах объем предусмотренных мероприятий данных программ и их финансирование не позволяют обеспечить достижение поставленных целей. По итогам совещания районным администрациям было предложено вернуться к этой работе и запланировать в ближайшее время проведение заседаний комиссий по безопасности дорожного движения.

Также были даны указания соответствующим органам о выполнении поставленных им задач, среди которых обеспечение в полном объеме мероприятий по безопасности дорожного движения в 2020 году, выполнение запланированных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, рассмотрение возможности установки на аварийно-опасных участках магистралей пластиковых сигнальных столбиков, а также утверждение перечня мест, где в экспериментальном формате планируется осуществить монтаж тросовых разделительных ограждений.

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Источник: 13.мвд.рф