Ранее судимый житель Кадошкино хранил в своем доме патроны

В Кадошкинно местный житель на противозаконных основаниях хранил в своем доме патроны.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с января 2011 года по март нынешнего года житель указанного населенного пункта на противозаконных основаниях хранил в своем доме 29 патронов калибра 5,45х39 мм, которые передал ему знакомый.

В отношении жителя Кадошкино было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф