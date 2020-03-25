Житель Саранска пытался украсть продукты из магазина

В Саранске был задержан 43-летний местный житель, который пытался похитить продукты из магазина.
Ранним утром 22 марта 43-летний житель Саранска, находясь в магазине, расположенном в северо-восточной части города, пытался вынести из торгового заведения продукты, не оплатив их на кассе. Мужчина был задержан.
Было установлено, что ранее указанный гражданин привлекался к административной ответственности по причине совершения преступления аналогичного характера.
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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia