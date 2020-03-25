В Саранске арестовали мужчину, который не выплачивал алименты

В Саранске был арестован местный житель, который не выплачивал алименты.

Житель Саранска на протяжении достаточно длительного периода времени не выплачивал алименты на содержание своего ребенка. Мужчина скрывался от судебного пристава-исполнителя, по причине чего был объявлен в розыск.

В определенный момент горожанин был найден и задержан. Мужчина был привлечен к административной ответственности. В качестве наказания судом гражданину был назначен арест сроком на 10 суток.

В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мужчине грозит уголовная ответственность.

Читайте также о том, что глава Темниковского городского поселения понесет ответственность за нарушение закона.

Источник: r13.fssprus.ru