В Торбеево горела надворная постройка

В Торбеево пожарные ликвидировали возгорание надворной постройки.

Ранним утром 24 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Ахромеева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №6 горит надворная постройка. Огонь повредил строение на площади 120 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru