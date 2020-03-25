В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся выпуск нескольких десятков слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии для 45 сотрудников завершились 23 насыщенных и увлекательных учебных дня.

Слушатели в полном объеме освоили программу профессионального обучения граждан, впервые принятых на службу в уголовно-исполнительную систему на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Итоговые испытания проходили в форме квалификационного экзамена. На всех этапах данного экзамена на высоком уровне были показаны те умения и навыки, которые слушатели старательно приобретали на протяжении нескольких недель.

При вручении документов об образовании начальник учебного центра Игорь Давыдов пожелал выпускникам успехов, достижения намеченных целей и покорения профессиональных вершин.

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Источник: 13.fsin.su