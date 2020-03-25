В одной из колоний Мордовии для осужденных были проведены соревнования

В исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии осужденные соревновались в нескольких видах спорта.

В рамках плана выходного дня в указанном исправительном учреждении были проведены соревнования по мини-футболу, спидкубингу и упражнениям на турнике.

По результатам проведенных спортивных мероприятий осужденные, занявшие призовые места, были награждены грамотами и сладкими подарками.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su