В одной из колоний Мордовии для осужденных были проведены соревнования

В исправительной колонии №22 УФСИН РФ по Мордовии осужденные соревновались в нескольких видах спорта.
В рамках плана выходного дня в указанном исправительном учреждении были проведены соревнования по мини-футболу, спидкубингу и упражнениям на турнике.
По результатам проведенных спортивных мероприятий осужденные, занявшие призовые места, были награждены грамотами и сладкими подарками.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su