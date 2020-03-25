Мэр Саранска запретил допускать к работе муниципальных служащих, которые не прошли утренний фильтр

Из-за угрозы распространения коронавируса рабочий день в администрации Саранска, а также в подведомственных ей учреждениях и организациях начинается не с привычных рукопожатий и приветствий, а с дезинфекции рук и измерения температуры.

Мэр Саранска Пётр Тултаев запретил допускать к работе муниципальных служащих, которые не прошли утренний фильтр. Только при нормальной температуре и отсутствии симптомов заболевания предоставляется возможность приступать к исполнению обязанностей.

Каждое муниципальное предприятие и учреждение должно обеспечить дезинфекцию рук всем посетителям.

При приеме граждан должностными лицами приоритет будет отдаваться дистанционной работе.

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Источник: adm-saransk.ru