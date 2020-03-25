Управляющие компании Саранска обязали проводить регулярную санитарную уборку

Для профилактики распространения вирусных инфекций, в том числе коронавируса COVID-2019, управляющим компаниям, обслуживающим многоквартирные дома на территории Саранска, необходимо проводить регулярную санитарную уборку мест общего пользования с применением дезинфицирующих средств.

Особое внимание следует уделять дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, стен и дверей кабин лифта, иных контактных поверхностей.

Также необходимо регулярно проветривать подъезды, кабины лифтов и другие закрытые помещения.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru