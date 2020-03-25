В Саранске был определен победитель муниципального конкурса «Учитель года - 2020»

В Саранске состоялось закрытие муниципального конкурса «Учитель года – 2020».

Указанный конкурс был направлен на выявление талантливых педагогических работников, их поддержку и поощрение, повышение престижа учительского труда, распространение педагогического опыта лучших учителей.

По итогам всех конкурсных этапов победителем конкурса «Учитель года – 2020» стал Яшин Евгений Евгеньевич, учитель информатики школы №39.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru