В Мордовии для школьников введут обучение в дистанционном режиме

В Мордовии для учеников местных школ будет введено обучение в дистанционном режиме.

Образовательные организации республики переходят на дистанционное обучение с 1 апреля. Данная мера направлена на профилактику коронавируса.

Позже станет известно, когда будет возобновлен учебный процесс в обычном режиме.

Также на обучение в дистанционном режиме будут переведены студенты среднего профессионального образования.

По информации «Известий Мордовии».

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