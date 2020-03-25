В Мордовии для школьников введут обучение в дистанционном режиме

В Мордовии для учеников местных школ будет введено обучение в дистанционном режиме.
Образовательные организации республики переходят на дистанционное обучение с 1 апреля. Данная мера направлена на профилактику коронавируса.
Позже станет известно, когда будет возобновлен учебный процесс в обычном режиме.
Также на обучение в дистанционном режиме будут переведены студенты среднего профессионального образования.
По информации «Известий Мордовии».
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