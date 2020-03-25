В Саранске в 2020 году планируют благоустроить 20 дворов

В Саранске в нынешнем году планируют благоустроить 20 дворовых территорий.

В Ленинском и Октябрьском районах Саранска дворовые территории будут благоустроены не позднее 1 июня, в Пролетарском районе города работы должны завершиться до 15 июня.

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил главам районных администраций тщательно следить за качеством выполнения работ.

Градоначальник также сообщил, что в том случае, если подрядные организации не будут соблюдать сроки, в их отношении будут применены штрафные санкции.

По информации «Известий Мордовии».

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