Владимиру Волкову продемонстрировали разработанный саранскими учеными бактерицидный рециркулятор

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с генеральным директором НИИИС им. А. Н. Лодыгина Алексеем Винокуровым.

Руководитель региона осмотрел сконструированный саранскими учеными бактерицидный рециркулятор, массовое производство которого уже запущено.

Разработка рассматриваемого устройства принадлежит малому инновационному предприятию «Научно-инженерный центр».

Ежедневно 100 рециркуляторов выпускаются на производственных линиях НИИИС им. Лодыгина, ежемесячные объемы составляют около 2,5 тыс. единиц.

Министр науки, промышленности и новых технологий Мордовии Александр Седов говорит о том, что указанное количество приборов гарантированно может быть выпущено на предприятии, поскольку здесь налажено собственное производство люминесцентных ламп для подобных бактерицидных аппаратов.

Владимиру Волкову были продемонстрированы возможности разработки, которая предназначена для эффективного обеззараживания и очистки воздуха, поверхностей жилых и нежилых помещений, а также используется в качестве средства для профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, вирусами, микробами, бактериями.

Глава республики заявил, что данный прибор нужно активно использовать на предприятиях, организациях и в домашних условиях в период сезонных подъемов простудных заболеваний и гриппа.

Стоит отметить, что интерес к бактерицидному рециркулятору, выпускаемому в Мордовии, уже проявили покупатели из других регионов России.

По информации «Известий Мордовии».

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