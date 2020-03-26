В Саранске разыскиваются мужчины, избившие посетителя кафе

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают двух мужчин, которые избили посетителя кафе.

Инцидент произошел в ночь на 22 марта в одном из кафе Саранска. Два неизвестных гражданина поссорились с другим посетителем заведения, с которым они ранее не были знакомы. В определенный момент участники конфликта вышли на улицу для дальнейшего выяснения отношений. Незнакомец первым ударил одного из разыскиваемых мужчин. Последние в ответ на это жестоко избили оппонента. По предварительной информации, ссора произошла из-за девушки, которая в ту ночь также находилась в кафе.

Один из разыскиваемых мужчин был одет в серую футболку с надписями и джинсы синего цвета. Второй гражданин был одет в черную футболку и синие джинсы.

Все, кто что-либо знает о личностях или же местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-84-03, 29-90-02, 8(917)6906669 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф