ГУ МВД РФ по Мордовии предупреждает граждан о распространении ложных сообщений о деятельности стражей порядка

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии опровергли достоверность сообщений, активно распространяющихся в социальных сетях.

Недавно в социальных сетях стали активно распространяться сообщения, согласно которым стражи порядка штрафуют граждан, которые посещают торговые центры и развлекательные заведения, а также школьников, продолжающих в условиях карантина заниматься в секциях и кружках. Представители ГУ МВД РФ по Мордовии официально заявляют, что данная информация никоим образом не соответствует действительности.

Также стражи порядка предупреждают о том, что граждане, которые распространяют ложные сведения, подвергаются административному наказанию.

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Источник: 13.мвд.рф