Интернет-мошенники ограбили 39-летнюю жительницу Рузаевки

В Рузаевке местная жительница, решившая получить кредит, была ограблена неизвестными интернет-мошенниками.

Недавно 39-летняя жительница Рузаевки обнаружила в одной из популярных социальных сетей объявление об оказании помощи в получении кредита. Женщина оформила заявку, после чего с ней связался неизвестный гражданин. Последний сообщил, что выдача кредита была одобрена, но для получения денежных средств она должна продиктовать данные своей банковской карты. Женщина предоставила незнакомцу необходимые сведения. Спустя некоторое время гражданка обнаружила, что с её банковского счета были похищены денежные средства в сумме 20,5 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф