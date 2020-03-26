В Саранске была остановлена иномарка, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции была остановлена иномарка, которая находится в розыске.

Поздним вечером 25 марта возле дома №31, расположенного по адресу – улица Веселовского, инспекторы отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Мазда», за рулем которого находился 30-летний мужчина. В ходе проверки документов стражи порядка выяснили, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель иномарки был доставлен в отделение полиции.

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Источник: гибдд.рф