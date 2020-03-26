Житель Оренбурга, пытавшийся убить мужчину в Мордовии, отправится в тюрьму

В Мордовии вступил в законную силу приговор суда в отношении 59-летнего жителя Оренбурга, обвиняемого в покушении на убийство.

В ночь на 29 июня прошлого года 59-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в качестве пассажира находился в салоне автомобиля, направлявшегося из Москвы в Оренбург. Недалеко от села Аким-Сергеевка Зубово-Полянского района преступник поссорился с водителем транспортного средства. В процессе выяснения отношений злоумышленник ударил автомобилиста канцелярским ножом в шею. Другие пассажиры пресекли действия преступника.

В конце ноября минувшего года Зубово-Полянский районный суд приговорил 59-летнего мужчину к 6 годам лишения свободы.

Сторона защиты, желая изменить указанное постановление, обратилась в Верховный суд Мордовии, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

Также читайте о том, что в Рузаевке суд вынесет приговор в отношении мужчины, обвиняемого в заведомо ложном доносе.

Источник: prokrm.ru