В Мордовии по требованию прокуратуры были заблокированы сайты по продаже наркотиков

В Мордовии прокуратура потребовала заблокировать сайты по продаже наркотиков.

Сотрудники прокуратуры Большеигнатовского района в ходе мониторинга обнаружили несколько сайтов, посетителям которых предлагалось приобрести наркотики.

Прокурором указанного района в суд было подано четыре заявления с требованиями признать информационные материалы, размещенные на выявленных сайтах, запрещенными к распространению на территории России. Данные заявления были удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru