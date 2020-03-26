В Темниковском районе пожар уничтожил три заброшенные постройки

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил три надворные постройки.
Утром 25 марта на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на территории населенного пункта Шубино. В районе улицы Луговой загорелась сухая трава. Огонь охватил три заброшенные постройки. Эти строения были уничтожены на площади 140 квадратных метров.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан не жечь сухую траву. Данные действия могут привести к трагическим последствиям.
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Источник: 13.mchs.gov.ru