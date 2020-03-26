В Темниковском районе пожар уничтожил три заброшенные постройки

В Темниковском районе произошел пожар, который уничтожил три надворные постройки.

Утром 25 марта на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на территории населенного пункта Шубино. В районе улицы Луговой загорелась сухая трава. Огонь охватил три заброшенные постройки. Эти строения были уничтожены на площади 140 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии призывают граждан не жечь сухую траву. Данные действия могут привести к трагическим последствиям.

Также читайте о том, что в Ромодановском районе горел магазин.

Источник: 13.mchs.gov.ru