Администрация Саранска приостановила личный прием граждан

В администрации Саранска был приостановлен личный прием граждан.

Соответствующее решение городской администрацией было принято для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции.

Горожане могут подавать обращения в администрацию Саранска посредством отправления по электронной почте на адреса: saransk@moris.ru или post@adm-saransk.ru. Кроме того, обращения можно направлять в письменном виде по почте по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 30.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что мэр Саранска запретил допускать к работе муниципальных служащих, которые не прошли утренний фильтр.

Источник: adm-saransk.ru