В Саранске учреждения дополнительного образования были переведены на дистанционный формат обучения

В Саранске для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования учебный процесс был организован с использованием дистанционных технологий.

Педагогами указанных учреждений были разработаны образовательные модули, позволяющие школьникам дистанционно осваивать программу кружков интеллектуальной, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, технической направленности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru