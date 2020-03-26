В Мордовии полицейские проверяют граждан на предмет соблюдения режима самоизоляции

На территории Мордовии сотрудники полиции продолжают проводить проверки по соблюдению карантинного режима гражданами, прибывшими из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также лицами, контактирующими с ними.

На сегодняшний день в республике проверены все лица, попадающие под указанную категорию. С каждым из них проведена профилактическая и разъяснительная работа. Факты нарушения условий самоизоляции не были выявлены.

МВД по Мордовии напоминает, что за нарушение карантина предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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Источник: 13.мвд.рф