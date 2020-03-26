В Мордовии пойдет под суд житель Нижегородской области, обвиняемый в покупке и хранении наркотиков

В Мордовии пойдет под суд 23-летний житель Нижегородской области, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков.

В январе нынешнего года указанный гражданин, находясь в служебной командировке в Саранске в качестве спортивного арбитра, приобрел синтетические наркотики массой 1,24 г.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Нижегородской области находятся на рассмотрении суда.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф