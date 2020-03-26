Житель Саранска выдал оружие стражам порядка

В Саранске 69-летний местный житель выдал оружие сотрудникам правоохранительных органов.

Житель Саранска 69-летнего возраста 24 марта обнаружил двуствольное гладкоствольное ружье, делая уборку в квартире. Оружие принадлежало родственнику горожанина, который скончался несколько месяцев назад.

В настоящее время устанавливается марка ружья, обнаруженного мужчиной.

По результатам дальнейшей экспертизы жителю Саранска будет выплачено денежное вознаграждение в установленном действующим законодательством порядке.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia