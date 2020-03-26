В Ромодановском районе загорелся склад

В Ромодановском районе произошло возгорание склада.

Происшествие произошло днём 25 марта на территории населенного пункта Белозерье. На улице Лесной загорелся склад. Огонь повредил кровлю постройки на площади 1,5 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания склада в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru