В Рузаевке сотрудники Росгвардии задержали пьяного автомобилиста

В Рузаевке сотрудниками Росгвардии был задержан пьяный автомобилист.

В ночь на 25 марта группа задержания вневедомственной охраны республиканского управления Росгвардии во время патрулирования одной из улиц Рузаевки заметила транспортное средство, траектория движения которого вызывала подозрения.

Стражи порядка остановили автомобиль. За рулем транспортного средства находился 24-летний житель одного из населенных пунктов Рузаевского района, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia