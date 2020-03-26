В Дубенках произошел крупный пожар

В Дубенках пожарные ликвидировали крупное возгорание.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 25 марта. На улице С. Бурнаева загорелись жилой дом и надворная постройка. Огонь повредил строения на площади 267 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома и надворной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru