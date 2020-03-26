В УФССП РФ по Мордовии были установлены переносные ящики для приема корреспонденции

По причине личного приема граждан в каждом структурном подразделении УФССП по Мордовии были установлены специальные переносные ящики для приема корреспонденции.

По обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, в течение суток будет проводиться проверка и приниматься процессуальное решение.

Кроме того, по обращениям, касающимся отмены наложенного ареста на денежные средства должника, и иным вопросам, требующим оперативного реагирования, граждане смогут обратиться по телефонам дежурных частей территориальных органов ФССП России, контактные данные которых размещены на официальных сайтах региональных управлений службы.

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Источник: r13.fssprus.ru