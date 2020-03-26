В Мордовии из-за коронавируса объявят каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

В Мордовии по причине коронавируса будут объявлены каникулы по потребительским кредитам и ипотеке.

На указанные вынужденные меры банк в обязательном порядке должен пойти в том случае, если доход гражданина упал на 30% и более. Пролонгация предлагается без штрафа.

Кроме того, малый и средний бизнес должен получить отсрочку по кредитам на 6 месяцев.

По информации «Известий Мордовии».

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