В Саранске водитель легковушки сбил женщину на пешеходном переходе

В Саранске водитель легкового автомобиля сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

Указанное происшествие произошло утром 26 марта на территории Пролетарского района города. 46-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, совершил наезд на 60-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц города, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

В отношении водителя легковушки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф