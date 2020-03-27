В Саранске полицейские разыскивают девушку, подозреваемую в мошенничестве

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается девушка, которая подозревается в совершении мошенничества.

Рудова Мария Викторовна 1999 года рождения подозревается в совершении мошенничества на территории Саранска. Известно, что разыскиваемая гражданка прописана в Челябинской области.

Все, кто что-либо знает о местонахождении девушки, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске разыскиваются мужчины, избившие посетителя кафе.

Источник: 13.мвд.рф