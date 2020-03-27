В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Днём 25 марта на 169-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал», сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21074, за рулем которого находился 39-летний гражданин. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель легковушки был доставлен в ОП №12 ММО МВД России «Краснослободский».

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Источник: гибдд.рф