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Автомобильный парк ГУ МВД РФ по Мордовии пополнили 60 новых машин

Автомобильный парк ГУ МВД РФ по Мордовии пополнили 60 новых машин

На плацу МВД по Мордовии 27 марта прошло торжественное вручение ключей от нескольких десятков новых автомобилей, среди которых транспортные средства марок «Лада-Гранта», «Лада-Ларгус», «Шевроле-Нива», УАЗ и ГАЗ.

Указанные машины будут распределены между территориальными органами МВД России на районном уровне, сотрудники которых напрямую работают с гражданами.

Начальник полиции Олег Шилов отметил, что новые служебные автомобили позволят сотрудникам полиции быстрее и качественнее реагировать на заявления и обращения граждан.

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Источник: 13.мвд.рф