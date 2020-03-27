В Мордовии представитель волонтерского движения посетил следственный изолятор

Следственный изолятор №2 УФСИН РФ по Мордовии посетил представитель волонтерского движения Рузаевки Илья Нестёркин.

В следственном изоляторе был проведен информационный час, направленный на ознакомление осужденных с добровольчеством (волонтерством). Кроме того, были обозначены цели и задачи волонтерского движения по профилактике коронавируса.

Рассматриваемое мероприятие было проведено с целью налаживания взаимодействия уголовно-исполнительной системы Мордовии с волонтерской организацией.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su