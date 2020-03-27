Сотрудниками одной из колоний Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудники указанного учреждения при досмотре передачи, поступившей для осужденного к 15 годам лишения свободы от жителя Рязанской области, обнаружили и изъяли 2 мобильных телефона и 5 емкостей со спиртосодержащей жидкостью объемом 0,9 л.

В настоящее время проводится проверка по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su