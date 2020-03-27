Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с начальником УФСИН РФ по Мордовии Леонидом Мустайкиным.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия УФСИН с органами государственной и муниципальной власти в части использования производственных мощностей УИС и увеличения количества трудоустроенных осужденных.

Отдельное внимание было уделено мерам по трудоустройству заключенных, а также содействию в социальной адаптации осужденных после освобождения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su