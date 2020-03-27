Житель Саранска, ударивший знакомую ножом, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, который ударил ножом свою знакомую.
Вечером 24 августа прошлого года преступник, находясь в доме №96, расположенном по адресу – улица Республиканская, поссорился со своей знакомой. В процессе выяснения отношений злоумышленник ударил женщину кухонным ножом в живот. Пострадавшая выжила.
В январе текущего года Ленинский районный суд Саранска назначил мужчине наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.
Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, планируя изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.
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Источник: prokrm.ru