Житель Саранска, ударивший знакомую ножом, отправится в тюрьму

В Саранске вступил в законную силу приговор суда в отношении мужчины, который ударил ножом свою знакомую.

Вечером 24 августа прошлого года преступник, находясь в доме №96, расположенном по адресу – улица Республиканская, поссорился со своей знакомой. В процессе выяснения отношений злоумышленник ударил женщину кухонным ножом в живот. Пострадавшая выжила.

В январе текущего года Ленинский районный суд Саранска назначил мужчине наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, планируя изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru