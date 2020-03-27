В Мордовии по требованию прокуратуры граждане, имеющие психические расстройства, были лишены водительских удостоверений

В Мордовии прокуратура защищает права и свободы участников дорожного движения.
Судом были рассмотрены и удовлетворены два заявления прокурора Пролетарского района Саранска о прекращении действия права на управление транспортными средствами у лиц, имеющих психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ.
Вступившие в законную силу решения суда для исполнения были направлены в УГИБДД МВД по Мордовии.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru